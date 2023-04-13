Mand�ra yand� 18 bin inek telef oldu

Dimmitt kentindeki Southfork Dairy Farm isimli mand�rada, 11 Nisan'da yerel saatle 19.30 sular�nda patlama meydana geldi.

Patlaman�n ard�ndan ��kan yang�nda mand�rada mahsur kalan bir i��i, a��r yaral� olarak hastaneye kald�r�ld�.Yetkililer, patlaman�n nedeninin hen�z tespit edilemedi�ini belirtti.

Mand�rada meydana gelen patlaman�n ard�ndan ��kan yang�nda 18 bin inek telef olurken sosyal medyada payla��lan bir videoda, mand�radan g�ky�z�ne yo�un dumanlar�n y�kseldi�i g�r�ld�.

Dimmitt Belediye Ba�kan� Roger Malone, ineklerin telef olmas�na ili�kin, �Daha �nce burada b�yle bir olay�n ya�and���n� hi� sanm�yorum, tam bir trajedi� de�erlendirmesini yapt�.

ABD�de hayvan haklar�n� savunan Animal Welfare Institute (AWI), Southfork Dairy Farm�da ya�anan olayda, �lkedeki en b�y�k inek �l�mlerinin ya�and���n� belirtti.

AWI, en son 2020�de New York�taki bir mand�rada ��kan yang�nda yakla��k 400 ine�in telef oldu�unu kaydetti.