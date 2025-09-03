MANDOLİN ÇALMAKLA KALKINILMAZ MI?

Kendisini “tarihle ilgili bir gazeteci” olarak tanımlayan Murat Bardakçı “Köy Enstitüleri taraftarı değilim. Köyde mandolin çalmakla ülke kalkındırılmaz. Yetişmiş kişiler vardır ama azdır. Geri kalanı militandır.” Demiş...

Bardakçının biyografisinde Ankara Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduğu yazıyor. Benim bildiğim kadarıyla Ankara Üniversitesinde bir iktisat fakültesi yok, sadece Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde iktisat bölümü var herhalde orada iktisat okumuş olmalı ve eğer böyleyse Mülkiyeli olarak ortak bir paydamız var demektir.

Neticede nerede olursa olsun madem ki iktisat okumuş ekonomik yapılar ve kalkınma ile ilgili en azından başlangıç seviyesinde bir bilgisi olması gerekir.

Köy Enstitüleri ile ilgili bilgisinin “mandolin çalmakla” sınırlı olması ise konu hakkındaki cehaletinin çok açık bir ifadesidir.

Kendisini tanımam ama tanıyan, bilen varsa bu makalemi lütfen elden ele ulaştırıverin ki böyle saçma sözler ile toplumu yanıltmasın ve bir Mülkiyeli olarak kamuoyu önünde mahcup duruma düşmesin!

Kalkınma en temelde bir ülkede halkın ihtiyaçlarının eskiye göre daha başarılı ve diğer çağdaş toplumlar ile rekabet edebilecek seviyede karşılanmasını anlatan iktisadi kavramdır.

Kalkınma kavramı hem zaman ve hem de mekan boyutunda göreceli bir kavramdır. Bir ülkenin kalkınma başarısı ancak ve ancak hem zaman ve hem de diğer ülkelerin bulunduğu seviyeye bağlı olarak göreceli olarak tanımlanabilir.

İnsan da bu gezegeni paylaştığımız birçok diğer canlı gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için üretim yapmak zorunda olan bir canlı türüdür. İnsanı gezegenimizdeki diğer canlı türlerinden ayıran en önemli fark ise bu üretimin kapsamı ve kompleksliğidir.

Üretim yapabilmenin olmazsa olmaz koşulu üretmeyi bilmektir.

Dolayısı ile kalkınma için önce insan ihtiyaçlarını doğru tespit edip sonra da bu ihtiyaçları en büyük başarı ile karşılayabilecek çağdaş yol ve yöntemleri bulmanız gerekir.

Fakat bu da yetmez üretim hele hele kompleks üretim çok iyi organize olabilmeyi gerektirir!

Çağımızda insan ihtiyaçlarını başarı ile karşılayabilecek üretim faaliyetleri çok büyük miktarda bilgi ve beceri birikimi ile çok kalabalık ve karmaşık organize yapılar kurabilmeyi gerektirir. Bu ise tamamen bir eğitim meselesidir.

Özetle çağdaş üretim çok ciddi teknoloji, tasarım ve organizasyon becerisi gerektirmektedir!

Bu becerileri kazanmak için gerekli eğitim modelinde:

Bilim eğitimi teknoloji

Sanat eğitimi tasarım

Spor eğitimi organizasyon

Yaratmak ve geliştirmekte olmazsa olmaz eğitim dallarıdır.

Köy Enstitüleri hem bilim, hem sanat ve hem de spor eğitimini ön plana alarak kısa sürede, geniş halk kitlelerine çağdaş üretim faaliyetleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamıştır.

Üstelik bunu yaparken de sadece masa başı teorik bilgileri ezberleterek değil gerçek hayatta, pratik uygulamaları da yaptırarak gerçekleştirmiştir.

Dolayısı ile Köy Enstitüleri modeli geri kalmış bir toplumun hızla kalkınabilmesi ve gelişmiş toplumlar ile arasındaki farkı kapatabilmesi için son derecede mantıklı bir eğitim modelidir.

Peki, Köy Enstitüleri militan yetiştirmiş midir?

Militan: En temelde bir düşüncenin, bir görüşün başarı kazanması için savaşan, mücadele eden kimse demektir...

Bu tanıma bakarsak: Evet, Köy Enstitüleri militan yetiştirmiştir diyebiliriz.

Bu enstitülerinden yetişen nesiller Türkiye’nin kalkınması, Cumhuriyetin yaşaması ve Türk Devrimlerinin yayılması için kişisel refahlarından fedakarlık edip karanlıklar ile savaşıp mücadele etmiştir.

Uzakta dağ başında ıssız bir köyde mandolin çalan çocuklar işte bu cehaletin karanlığı ile savaşın simgeleridir...

Bu simgeyi beğenmeyip küçümsemek ise akıl ve vicdan işi değildir.

Bakınız: Köy Enstitülerini kapatmak Türkiye’nin gelişmesi ve bağımsız kalmasına ket vurmayı amaçlayan gerici bir hamleydi.

Bilim, sanat ve spor eğitimi veren Köy Enstitüleri kapatılıp “dindar ve kindar” nesiller yetiştirmeyi amaçlayan gerici bir eğitim modeline geçmek ise Türkiye’nin bu günkü vahim tablosunu yaratan asli etkendir.