Mandragora'nın merakla beklenen güncellemesi yayınlandı

Popüler aksiyon rol yapma oyunu Mandragora: Whispers of the Witch Tree için 1.5 sürüm güncellemesi yayınlandı. Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamada, bu güncellemeyle oyuna kapsamlı yenilikler ve hata düzeltmeleri eklendiği belirtildi. Oyunculardan gelen geri bildirimler doğrultusunda oynanış deneyimini iyileştirmeye yönelik birçok düzenleme yapıldı.

RPG dünyasında Fransız devrimi: Clair Obscur rekorları altüst etti

Yeni sürümde dikkat çeken başlıca özellikler arasında büyü yapmak için kullanılabilecek yeni rün taşları, harita üzerinde fazladan işaretleme yapma imkânı ve Braer Kalesi’nde keşfedilecek küçük bir bonus alan yer alıyor. Bu özel bölgede oyuncuları değerli bir ödül bekliyor.

RPG dünyasında Atomfall çılgınlığı

Ayrıca karakter oluşturma ekranında artık daha fazla kişiselleştirme seçeneği mevcut. Geliştirici ekip, daha iyi bir deneyim sunmak için yeni güncellemeler üzerinde çalışmaya devam ettiklerini bildirdi. Oyunun topluluğu ise destekleri nedeniyle tekrar teşekkürle anıldı.