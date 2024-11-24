Mandy Moore: "Çıldırmak üzereyim!"

Ünlü oyuncu Mandy Moore, çocuk bakımıyla ilgili zorlayıcı anlarını sosyal medya hesabında paylaştı. 23 Kasım 2024'te yaptığı açıklamada, 3 yaşındaki oğlu August "Gus" ve 2 yaşındaki oğlu Oscar "Ozzie" ile gece yarısı uyanmalarına rağmen sakin kalmanın giderek zorlaştığını ifade etti.

Moore, Instagram hikayesinde yer alan paylaşımında, "Ne yapmalıyım ki çocuklarım saat 4:30'da uyanmasın ve bir daha uyumasın?" diyerek yorgun bir şekilde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. "Çılgına dönüyorum. Bu sürdürülebilir değil" şeklinde eklemelerde bulundu.

Mandy Moore, üç çocuk annesi olarak, oğlu Gus ve Ozzie'nin yanı sıra eşi Taylor Goldsmith ile birlikte 1 yaşındaki kızları Louise "Lou" Everett'i de büyütüyor. Gece boyunca yaşadığı zorlukları Instagram'da dürüstçe paylaşıp, takipçilerine dertleşti.

Çocuklarının geceleri uyumakta zorlanması, Moore'un büyük bir stres yaşamasına neden olmuş. Moore, ikinci paylaşımında Gus'ın evde ışıkları açıp oyuncaklarıyla oynarken çekilen fotoğrafını paylaştı ve "Aşağıya indiğimde onu oyuncaklarıyla oynarken buldum, ışıklar açık. Harika" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, çocuğuyla ilgilenirken bazı takipçilerinden gelen tavsiyelere teşekkür etmeyi de ihmal etmedi: "Bu bir faz. Birçok arkadaşımın da bu dönemi geçirdiğini duymak rahatlatıcı oldu" diyerek moral bulduğunu söyledi.

Mandy Moore, bir yandan hastalıkla mücadele ederken bir yandan da çocuklarının bakımını tek başına üstlenmişti. Eşi Taylor Goldsmith'in iş seyahatinde olması, Moore'un zorluklarını artırmıştı. Moore, "Bebekle ve eşim yokken hastayken olmak... Bir sonraki aşamaya geçmeye hazırım!" şeklinde paylaşımda bulundu.

Mandy Moore'un, 25 Eylül'de Instagram hesabından duyurduğu üçüncü bebeği Louise, aileye büyük bir mutluluk katmıştı. Moore, "Lou geldi! O bizim hayalimizdeki kız ve büyük abileri onunla tamamen aşık olmuş durumda. Ailemize minnettarız" diye yazmıştı.

Ailenin yeni üyeleri ile birlikte geçirdikleri ilk Noel dönemine hazırlanan Moore, "Bu günlerde Rebecca Pearson rolünü tam anlamıyla yaşıyorum. Ne kadar başardığını hala anlamıyorum" diyerek, bu dönem boyunca birbirine bağlanan çocuklarının ilişkisini çok tatlı bulduğunu belirtti.