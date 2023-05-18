Mane için ayrılık çanları çalıyor. Senegalli devlerin radarında

Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan Sadio Mane, gelecek sezon Almanya'dan ayrılabilir.

Mane için ayrılık çanları çalıyor. Senegalli devlerin radarında

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Sezon başında Liverpool'dan ayrılıp Bayern Münih'e transfer olan Sadio Mane, bekleneni veremedi. Nagelsmann'ın ayrılığının ardından takıma gelen Tuchel'in Senagalli yıldız ile gelecek sezon çalışmayacağı gelen haberler arasında yer alıyor. Mirror’da yer alan haberde Mane’nin yeni sezonda Thomas Tuchel yönetiminde çalışmayacağı kaydedilirken, çok sayıda Avrupa devinin oyuncunun peşinde olduğu kaydedildi.

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Premier Lig’de Liverpool formasıyla iz bırakan Mane’nin durumunu yakından takip eden Manchester United’ın yıldız oyuncu için teklif sunmaya hazırlandığı belirtilirken, Newcastle United da oyuncunun potansiyel adreslerinden biri olabileceği vurgulandı. Mane daha önce yaptığı açıklamada geçmişte United’a katılmaya çok yakın olduğunu ancak bu transferin gerçekleşmediğini söylemişti.

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