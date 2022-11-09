Sadio Mane şoku

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Senagalli yıldız Sadio Mane, sakatlığı nedeniyle 2022 Dünya Kupası'nı kaçırabilir.

Fransız L'Equipe gazetesinde yer alan haberde, Bayern Münih'in dün Werder Bremen'i 6-1 yendiği maçın 20. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Mane'nin Katar'a gitmesinin zor olduğu kaydedildi.

Tendonundan sakatlanan 30 yaşındaki futbolcunun birkaç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

A Grubu'nda Senegal'in yanı sıra ev sahibi Katar, Hollanda ve Ekvador yer alıyor.

Liverpool'dan bu yaz Bayern Münih'e transfer olan Mane, tüm kulvarlarda 23 maçta forma giydi ve 11 gol attı.