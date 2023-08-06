Mane'nin menajerinden flaş itiraf: Bayern nankördü

Editör: Fatma Demirkaya

Liverpool'da yaptıklarıyla damga vuran Senegalli yıldız Sadio Mane, geçtiğimiz sezonun başında Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Sonrasında ise sezonun bitimiyle beraber Mane, 30 milyon euroluk bedelle Al Nassr'a transfer oldu.

Bayern Münih'in Senegalli oyuncuyu Al Nassr'a satmasının futbolla ilgili bir karar olmadığını itiraf etti.

İşte menajerinin açıklamaları;



-Sadio'yu satmaları, futbolla ilgili bir karar değildi. Sadio'nun maaşı Almanları rahatsız etti. Bir Afrikalının kulüpte herkesten daha fazla kazanmasını bir türlü anlayamadılar, bu yüzden ondan kurtulmak istediler. Oyuncunun menajerleriyle asla temasa geçmediler. Sadio'yu göndermek istediklerini onun yüzüne söylemediler. Tuchel'i Sadio'nun yanına gönderip üçüncü bir sol kanat oyuncusu olacağını ilettiler. Sadio'nun Almanlara kanıtlaması gereken hiçbir şeyi yok. Bayern sayesinde yıldız olmadı. Liverpool sayesinde oldu. Bayern nankördü. Bir Afrikalıya bunca para ödüyorlardı ve bu durum onları incitti.

Geçtiğimiz sezonun başında 31 yaşındaki futbolcu, Alman deviyle 38 maçta 12 gol 6 asist kaydetti.