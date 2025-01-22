' Manevi danışmanım' dedi, dini istismardan gözaltına alındı

Kaynak: DHA
' Manevi danışmanım' dedi, dini istismardan gözaltına alındı

Bursa’da, kendisini ‘manevi danışman’ olarak tanıtarak dini duyguları istismar edip insanları dolandıran Gönül Derman Aytimur, evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gönül Derman Aytimur’un dini duyguları kullanarak insanlardan para aldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aytimur’un Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi Akar Sokak’ta bulunan 3 katlı evine baskın düzenledi.

EVİNDE ARAMA YAPILDI, MATERYALLER EL KONULDU

Ekipler, Aytimur’un evinde 2 saat boyunca arama yaptı ve büyü yapımında kullanıldığı iddia edilen materyallere el koydu. Aytimur’un oğlu ve köpeğiyle birlikte yaşadığı evde gerçekleştirilen operasyon sırasında herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

GÖZALTINA ALINDI, SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gönül Derman Aytimur, ‘677 sayılı tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması kanununa muhalefet’ suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Aytimur hakkında ‘Dolandırıcılık’ suçundan da inceleme başlatıldı.

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