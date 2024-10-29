Maneviyata yönelmişti! Meriç Erkan'ın Atatürk'le ilgili sözleri sinirleri hoplattı

Düzenleme: Kaynak: Magazin Burada
Maneviyata yönelmişti! Meriç Erkan'ın Atatürk'le ilgili sözleri sinirleri hoplattı

Maneviyata yöneldikten sonra tarzını ve adını değiştiren, Meriç Erkan katıldığı bir yayında Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili söylediği sözleriyle tepki çekti.

Bir dönem Ahu Tuğba ile birlikte aşk yaşayan Mahmud Meriç Erkan Atatürk ile ilgili söylediği açıklamalarla tepki çekti.

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"Siz Mustafa Kemal Atatürk'e düşman mısınız?" muhabirin sorusuna Erkan şöyle yanıt verdi:

“Bizde şöyle bir şey vardır. Bize hep şahıs üzerinden de yürümeye kalkanlar olunca şöyle diyoruz. Benim dönemimde yaşamamış bir insan için (onun yaptığı amelleri görmediğim için) Allah cc. Ne yaptıysa ne hizmetler yaptıysa bin katını versin. Bu güzel bir dua değil mi? Ben isim üzerinde gidersem siyasete giriyor bazen. Üstünlük takvadadır. Bu yüzden biz insanları Allah ne kadar seviyorsa o kadar seviyoruz.”

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CUMHURİYET YANITI TEPKİ ÇEKTİ

"Cumhuriyet rejimiyle bir probleminiz var mı?" sorusuna da yanıt veren Meriç Erkan şu ifadeleri kullandı:

“Yaşadığım ülke bu olduğu için, beka sorunu olmasın diye, fitne oluşmasın diye bütün yasa ve kuralları elimden geldiğince çiğnememeye çalışıyorum. Cumhuriyet adı altında benim İslami düşünceme, Allah ve peygamber yoluna gitmeme bir takım kısıtlama getirirlerse ben kendi çapımda da mücadelemi veririm. Şu an kısıtlama yok. Olursa veririm. Bu yolda da tek kalacağımı bilsem, beni dar ağacınada götürseler… Allah-u Ekber!! La ilahe illallah Muhammedin Resulullah!! Bu bir posta koyma değil. Ben Allah’ın rızasını her şeyin üzerinde tutarım.”

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Meriç Erkan'ın bu garip sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Erkan'ın Atatürk'e yalnızca "Mustafa Kemal" demesi gözlerden kaçmazken ünlü isme "Bak sen kıvrağa", "Nasıl kıvırıyor", "Kalk şeriata git o zaman", "Defol git o zaman" tepkileri yağdı.

MERİÇ ERKAN KİMDİR?

Samsun’da dünyaya gelen Meriç Erkan, ilköğretimini de Samsun’da tamamladı. Erken, Samsun Maltepe Lisesi'nden mezun olduktan sonra ajanslarda modellik yapmaya başladı. Adını Kuşum Aydın'ın sunduğu programla duyuran Meriç Erkan, Ahu Tuğba ile aşk yaşamıştı.

"Esra Erol’da” programına katılan ve programdan olaylı bir şekilde ayrılan Meriç Erkan, program hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu. Meriç Erkan, yaşadığı büyük aşktan sonra inzivaya çekilmiş ve ekranlarda yer almamıştı.

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