Mangal jeli nedeniyle vücudu yanan hasta ölümden bakın nasıl kurtulmuş

Özdemir, başarılı geçen ameliyat ve doku nakilleri sayesinde sağlığına kavuştu.

Yangın ve ilk müdahale

Olay, 17 Temmuz'da İznik'teki dağ evinde gerçekleşti. Sabah saatlerinde çay demlemek için mangal jeli kullanan Özdemir, jelin alev alması ve bidonun patlamasıyla alevler içinde kaldı. Yanıcı jelin hızla tutuşmasıyla vücudunun yüzde 38'i yanan Özdemir, hemen evinin önündeki su dolu varile atlayarak alevleri söndürmeyi başardı. İlk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, yoğun bakımda tedavi altına alındı ve beş operasyon geçirdi.

Yanıkların tedavisi ve uyarılar

Tedavi sürecinde doku nakli yapılan Özdemir, yaklaşık bir ay sonra sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Özdemir, yaşadığı korkunç deneyimi anlatarak, mangal jelinin tehlikelerine dikkat çekti. Özdemir, "Bu jel, kısa sürede ateş yakmak için kullanılsa da, riskleri göz önüne alındığında kesinlikle değmez. Daha güvenli yöntemler tercih edilmeli," dedi. Özdemir ayrıca bu tür jellerin kontrollü şekilde satılması gerektiğini belirtti.

Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Opr. Dr. Selma Beyeç, özellikle piknik sezonunda mangal jeli yanıkları nedeniyle birçok hastanın tedaviye alındığını ifade etti. Beyeç, bu jellerin henüz tutuşmamış malzemeler üzerinde kullanılmasının gerektiğini vurgulayarak, "Yanmakta olan malzemelere sıkıldığında, tıpkı benzin veya tiner gibi, alev topu oluşabilir ve ciddi yanıklara sebep olabilir," uyarısında bulundu. Dr. Beyeç, Necdet Özdemir'in yaşadığı olayın, bu tür kazaların ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterdiğini belirtti.

Necdet Özdemir'in yaşadığı bu talihsiz olay, mangal jeli gibi yanıcı maddelerin dikkatli kullanılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özdemir, bundan sonra hayatına daha dikkatli ve güvenli bir şekilde devam edeceğini ifade etti.