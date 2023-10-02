Mangan ne işe yarar

İşte Manganın bulunduğu besinler ve insan vücuduna yararları...

KAYNAK: Haber Merkezi
Mangan ne işe yarar

Editör: Naim Arıoğlu

Kemik iliği
Sakatat
Sakatat olarak bilinen organlar zaten milletimiz tarafından bilinmektedir. Fakat ben özellik ile bazılarını söylemek istiyorum.
Dalak az pişmiş ızgarada ya da fırında olur. Kan yapıcı özelliği zaten bilinmektedir.
Ciğer
Yürek
Kara kovan balı
Polen
Arı sütü
Bal mumu
Koyun eti
Deve eti
Manda eti
Keçi eti
Oğlak eti
Paça
Kelle
Kemik suyu

NE İŞE YARAR?

Kıkırdak dokuda etken rol alır
Romatizma rahatsızlıklarda etkindir.
Romatoid artrit etkin rol oynar
Artrit etkin rol oynar
Artrozu önler
Sinir sisteminde etken rol oynar
Kemik ve eklem rahatsızlıklarında etkendir

EKSİKLİĞİNDE NE OLUR?

Üreme organları düzenli çalışmasında etken rol oynar.
Özellik ile kısırlık tedavisinde etkin rol oynar.
Romatoid artrit
Romatizma hastalıkları
Sinir sistemi rahatsızlıkları


Öne Çıkanlar
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Son Haberler
Aydın’da 56 kaçak göçmen kurtarıldı Gündem
Aydın’da 56 kaçak göçmen kurtarıldı
Sağanak yağış Avrupa Yakası’nı vuruyor Gündem
Sağanak yağış Avrupa Yakası’nı vuruyor
İçişleri Bakanlığı'na saldıran teröristler ABD silahı kullanmış Gündem
İçişleri Bakanlığı'na saldıran teröristler ABD silahı kullanmış
Kırlangıç Otu nelere iyi gelir Şifalı Bitkiler
Kırlangıç Otu nelere iyi gelir
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
İşte Kadın Tuzluğu bitkisi Şifalı Bitkiler
İşte Kadın Tuzluğu bitkisi
Misvak nelere iyi gelir Şifalı Bitkiler
Misvak nelere iyi gelir