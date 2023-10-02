Mangan ne işe yarar

Editör: Naim Arıoğlu
Kemik iliği
Sakatat
Sakatat olarak bilinen organlar zaten milletimiz tarafından bilinmektedir. Fakat ben özellik ile bazılarını söylemek istiyorum.
Dalak az pişmiş ızgarada ya da fırında olur. Kan yapıcı özelliği zaten bilinmektedir.
Ciğer
Yürek
Kara kovan balı
Polen
Arı sütü
Bal mumu
Koyun eti
Deve eti
Manda eti
Keçi eti
Oğlak eti
Paça
Kelle
Kemik suyu
NE İŞE YARAR?
Kıkırdak dokuda etken rol alır
Romatizma rahatsızlıklarda etkindir.
Romatoid artrit etkin rol oynar
Artrit etkin rol oynar
Artrozu önler
Sinir sisteminde etken rol oynar
Kemik ve eklem rahatsızlıklarında etkendir
EKSİKLİĞİNDE NE OLUR?
Üreme organları düzenli çalışmasında etken rol oynar.
Özellik ile kısırlık tedavisinde etkin rol oynar.
Romatoid artrit
Romatizma hastalıkları
Sinir sistemi rahatsızlıkları