Mangan ne işe yarar

Editör: Naim Arıoğlu

Kemik iliği

Sakatat

Sakatat olarak bilinen organlar zaten milletimiz tarafından bilinmektedir. Fakat ben özellik ile bazılarını söylemek istiyorum.

Dalak az pişmiş ızgarada ya da fırında olur. Kan yapıcı özelliği zaten bilinmektedir.

Ciğer

Yürek

Kara kovan balı

Polen

Arı sütü

Bal mumu

Koyun eti

Deve eti

Manda eti

Keçi eti

Oğlak eti

Paça

Kelle

Kemik suyu



NE İŞE YARAR?



Kıkırdak dokuda etken rol alır

Romatizma rahatsızlıklarda etkindir.

Romatoid artrit etkin rol oynar

Artrit etkin rol oynar

Artrozu önler

Sinir sisteminde etken rol oynar

Kemik ve eklem rahatsızlıklarında etkendir



EKSİKLİĞİNDE NE OLUR?



Üreme organları düzenli çalışmasında etken rol oynar.

Özellik ile kısırlık tedavisinde etkin rol oynar.

Romatoid artrit

Romatizma hastalıkları

Sinir sistemi rahatsızlıkları







