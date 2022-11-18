Zafer Arapkirli siyasette günlük selfieleri paylaştı

“Siyasetten günlük muhtelif selfie’ler…” notuyla Twitter hesabından bir paylaşım yapan gazeteci Arapkirli, CHP’ye katılan Prof. Bengi Başer’in genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile çekildiği selfie ile hakkında yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları sebebiyle soruşturma başlatılan Turgutlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tuğran Şen’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekildiği selfie’yi paylaştı.



Her iki selfie’yi kıyaslayan Arapkirli’nin paylaşımına çok sayıda yorum geldi.









