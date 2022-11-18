18 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Zafer Arapkirli siyasette günlük selfieleri paylaştı

Zafer Arapkirli siyasette günlük selfieleri paylaştı

Gazeteci Zafer Arapkirli, siyasette çekilen selfieleri paylaştı. Bir tarafta profesör öbür tarafta ise yolsuzluk soruşturması yiyen vakıf müdürü…

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 14:37
Takip Et

Manidar paylaşım: Zafer Arapkirli siyasette günlük selfieleri paylaştı

Zafer Arapkirli siyasette günlük selfieleri paylaştı
+
Aa
-

“Siyasetten günlük muhtelif selfie’ler…” notuyla Twitter hesabından bir paylaşım yapan gazeteci Arapkirli, CHP’ye katılan Prof. Bengi Başer’in genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile çekildiği selfie ile hakkında yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları sebebiyle soruşturma başlatılan Turgutlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tuğran Şen’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekildiği selfie’yi paylaştı.

Her iki selfie’yi kıyaslayan Arapkirli’nin paylaşımına çok sayıda yorum geldi.



İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

atilla
18.11.2022 15:10
cidden böyle bir realite var. kanun dışı ve karanlık işler çeviren tiplerin neredeyse hepsinin akpli siyasilerle çekilmiş fotoğrafları var ve bunları gururla yayınlıyorlar.  
 
Youm
18.11.2022 15:07
Yorum yapan zavalli haberi bile anlamadan güya yorum yapmis cehalet gercekten Pik yapmis.  
 
Sele
18.11.2022 14:55
Akpkk ortak nokta  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
1
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
2
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
3
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
4
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
5
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
6
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
7
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Bach ve Itri aynı sahnede buluşuyor
﻿Bach ve Itri aynı sahnede buluşuyor
﻿Bach ve Itri aynı sahnede buluşuyor
﻿ Gazprom duyurdu! Azerbaycan'a gaz sevkiyatının başladı
﻿ Gazprom duyurdu! Azerbaycan'a gaz sevkiyatının başladı
﻿ Gazprom duyurdu! Azerbaycan'a gaz sevkiyatının başladı
﻿Beton mikseri can aldı 
﻿Beton mikseri can aldı 
﻿Beton mikseri can aldı 
﻿KOAH hastalarına uyarı
﻿KOAH hastalarına uyarı
﻿KOAH hastalarına uyarı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.