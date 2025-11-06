Haklarında "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilen Manifest müzik grubu üyelerinin hâkim karşısına çıkmadan yargılanacağı dosyayı İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi görmeye başladı. Manifest grubu üyeleri hakkında karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Manifest müzik grubu üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapan kişiler hakkında, "hayasızca hareketler" kapsamında "teşhircilik" suçundan başlattığı soruşturma tamamlanmıştı.

Grup üyeleri ve AYDEED isimli sanatçı Ayça Dalaklı'nın yer aldığı toplam 7 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

İMZA ŞARTI KALDIRILDI YURT DIŞI YASAĞI DEVAM EDECEK

Haklarında "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilen Manifest müzik grubu üyelerinin hâkim karşısına çıkmadan yargılanacağı dosyayı İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi görmeye başladı.

İlk incelemenin ardından adli kontroller hakkında 24 Ekim’de ara kararını veren hakim, üyelerin imza zorunluluğunu kaldırırken yurtdışı çıkış yasağının devam etmesine karar verdi.

Başlatılan soruşturmada ifade veren Manifest grubu üyeleri, yurtdışına çıkış yasağı ve imza şartıyla 9 Eylül’de serbest bırakılmıştı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, dans figürleri suç unsuru sayıldı. Soruşturma başlatılan dans figürlerinin; edep, iffet, ar ve haya duygularına saldırı niteliği taşıdığı öne sürüldü. Savcılık, söz konusu dansların “cinsel nitelik taşıdığı”, “genel ahlak ve mahremiyet anlayışına zarar verdiği” ve “çocuklar dahil çok sayıda kişiye açık şekilde ulaştığı” değerlendirmesinde bulundu.