Manipülasyon ilişkilerde ilk olarak karşı tarafın istek ve talepte bulunmasıyla gerçekleşir. Manipüle edildiğinizi anlamanın pek çok yolu bulunmaktadır. Peki, manipülasyon nedir? Manipüle edildiğimizi nasıl anlarız?

MANİPÜLASYON NEDİR?

Manipülasyon sözlük anlamı "hileli yönlendirme, görüş dayatma" gibi karşılıklarla verilmektedir. Bir kişinin kendi doğrularını, istek ve arzularını başkasına dayatması, onun isteklerini ve düşüncelerini yönlendirmeye ya da değiştirmeye çalışması manipülasyon anlamına gelir.

Manipülasyon da art niyetli kişilerin kullandığı en büyük psikolojik silahlardan biri. Sizden bir şey istenmişse ve siz buna hayır demekte zorlanıyorsanız, buna yol açan faktör de suçluluk hissiniz ise, manipüle edildiğinizden şüphe duymaya başlayabilirsiniz.

MANİPÜLE EDİLDİĞİMİZİ NASIL ANLARIZ?

Manipülasyon için başvurulan en yaygın diğer yöntem; öfkedir. Hayır, cevabı aldıktan sonra karşınızdaki kişi öfkeleniyorsa, sizi kontrolünde almış olabilir. Sürekli mağdur ve kurban rolü oynayan kişi sizi manipüle etmeye çalışıyor olabilir. Bu sayede suçluluk duygunuzu tetikleyecek ve ona yardım etmek için kendinizi zorunlu hissedeceksiniz ve istekleri, ihtiyaçları giderildiğinde kurban rolünden çıkacaktır.

Manipüle etmenin en kuvvetli yolu ise duygulardır. Duygularını kullanmayı alışkanlık haline getirmiş kişiler, hangi durumda olursa olsun, olayları abartmaktadır. İyi-kötü, acı-tatlı hiç fark etmeksizin herhangi bir konuda, manipulatif kişiler sizinle bir yarış halindedirler ve konu dertleriniz bile olsa sizden daha üstün olmak isterler. Her konuda bir üstünlük çabaları vardır.

Sizin dertleriniz küçültülme eğilimindeyken, onun dertleri daha büyük ve önceliklidir. Bu gibi insanlar, kendileri ile ilgilenilmesini istedikleri için karşısındaki insanı küçümseme eğilimindedir. Bunu yaparken, küçümsediğini haklı çıkarmak ve ilgi odağı olmak için de yaşadığı kötü olaylardan bahseder.

Bir diğer manipülasyon yöntemi ise flörtöz manipülasyondur. Dolandırıcılıktan, çapkınlığa birçok olumsuz amaca hizmet eder. Başlangıçta yalnızca izleme ve dinleme eğiliminde olan bu kişiler, sağlam bir analizden sonra duygularınızı kontrol etmeye başlar siz farkına vardığınızda ise iş işten çoktan geçmiştir. Bu kişilere karşı tetikte olmanız ve ilk başlarda güçlü olmadığınız noktalarınızı göstermemeniz koruyucu etki yaratacaktır.