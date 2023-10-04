MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2023 / 00:01

Davacı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazın kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8.maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel maliki ile anlaşma sağlanamadığından, Mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili davası açıldığı ve açılan davanın duruşmasının 06/12/2023 tarihindeyapılmasına karar verildiği 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklikyapan 4650 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince ilan olunur. 27/09/2023 ESAS NO: 2023/299 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Horozköy Mahallesi eski 2763 nolu parsel sayılı taşınmaz.

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: Taşınmaz üzerindeki bina.

TAŞINMAZ MALİKİ: Ömer İKAN TCKN: 60466130758

Perihan İKAN TCKN:49906301934