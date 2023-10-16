MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN

Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 / 00:01

Davacı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazın kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8.maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, Mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili davası açıldığı ve açılan davanın duruşmasının 06/12/2023 tarihinde yapılmasına karar verildiği 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur. 06/10/2023 ESAS NO: 2023/317 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Horozköy mahallesi, eski3375 parsel taşınmaz.

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: parsel üzerinde bulunan muhdesat

TAŞINMAZ MALİKİ:

1-FAHRETTİN ANGİ TCKN :584******50

ESAS NO: 2023/318 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Horozköy mahallesi, eski3376 parsel taşınmaz.

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: parsel üzerinde bulunan muhdesat

TAŞINMAZ MALİKİ:

1-ÖMER ÖZTÜRK TCKN- 579*******40

2-TAHSİN ÖZGAN TCKN-629******28