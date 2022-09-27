Manisa Ahmetli SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Manisa Ahmetli SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere inceleme görevlisi olan 1 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 – 50 yaş arasında olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Adli sicil kaydı olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Sağlık sorunu olmamak

Manisa Ahmetli ilçesinde ikamet etmek

Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

3 adet vesikalık fotoğraf

Diploma

Sabıka kaydı

Özgeçmiş

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Sağlık raporu