Manisa Ahmetli SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Manisa Ahmetli SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere inceleme görevlisi olan 1 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 – 50 yaş arasında olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Adli sicil kaydı olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Sağlık sorunu olmamak
Manisa Ahmetli ilçesinde ikamet etmek
Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
3 adet vesikalık fotoğraf
Diploma
Sabıka kaydı
Özgeçmiş
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
Sağlık raporu
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