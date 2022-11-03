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Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak

Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 07:18
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Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak

Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
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Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Manisa ili Akhisar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 12 güvenlik görevlisi alınacaktır. Alınacak personeller sürekli kadroda görev yapacaklardır.

Adaylar başvurularını 3 Kasım 2022 tarihine kadar İnönü Mahallesi 15 Sokak No:59 Akhisar/Manisa adresine yapacaklardır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

24 saat sistemi ile vardiyalı çalışmaya uygun olmak şartları aranmaktadır.

GEREKEN BELGELER

Son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf,

Adli sicil kaydı,

Kimlik fotokopisi.

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