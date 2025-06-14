Manisa Barosu'na destek yağdı: Akit hedef göstermişti...

Evinde geçirdiği kaza neticesinde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e yönelik olarak Yeni Akit'in attığı başlığa tepki gösterenlere yönelik küfürlü paylaşım yapan Yeni Akit Haber Müdürü Zekeriya Say hakkında Manisa Barosu suç duyurusunda bulunmuştu.

Halk Tv’nin haberine göre; Baronun Say hakkında gerçekleştirdiği halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği suçlaması kapsamında yaptığı başvurunun ardından Akit’te hamle yaparak Manisa Barosu'nu hedef aldı. Daha önce Ferdi Zeyrek çarpıldı başlığını atan Akit, Manisa Barosu'nu sapkınların hamiliğine soyunmakla itham etti.

Akit'in Manisa Barosu ile ilgili haber, "Yargının siyasallaştığından dem vuran, sapkınların hamiliğine soyunan karanlık barolar bir defa daha CHP’nin arka bahçesi olduklarını tescillediler" ifadelerine yer vermesinin ardından 80 baro Manisa Barosu'na destek açıklaması yaptı.

"Bu gazete tarafından yayınlanan ve baroları hedef gösteren yazı bir haber değil, üslubu ve içeriği ile halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen, kaos yaratan bir propaganda malzemesidir." denilen destek metninde şu ifadelere yer verildi:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi ZEYREK ile ilgili saldırgan, hakaret içerir ve kişinin hatırasını aşağılar şekilde sözde karikatür olduğu iddia edilen görsel paylaşan Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Z.S. hakkında, Manisa Barosu tarafından, Avukatlık Kanunu'nun 76. maddesinin barolara tevdi ettiği hak, yetki ve sorumluluğa dayanarak suç duyurusunda bulunulmuştur.



İlgili yayın organı, sosyal medya hesapları ve basılı materyal ile bu kez de Manisa Barosunu ve Başkanı Av. Sevgi Başak Yeşil'i hedef gösterir şekilde hakaret içeren ifadeler kullanarak tüm barolarımızı hedef göstermiştir.



Hangi partiye mensup olduğu, hangi düşünceye sahip olduğu, kim olduğuna bakılmaksızın,

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanının korkunç bir kaza sonucu vefat etmesini, çirkin ve saldırgan bir şekilde yayınlayan, hedef gösteren, başkanın hatırasını aşağılayan bir kurum ve haber müdürüne karşı hukuki yollara başvurmak Manisa Barosunun hakkıdır, ödevidir.



Nefret diline karşı çıkmak, Avukatlık Kanunu'nun barolara yüklediği hukukun üstünlüğü ve insan haklarını korumak görevi kapsamındadır.

Bu gazete tarafından yayınlanan ve baroları hedef gösteren yazı bir haber değil, üslubu ve içeriği ile halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen, kaos yaratan bir propaganda malzemesidir.



Adı geçen gazeteyi, Anayasa'nın 28'inci maddesi gereği, cumhuriyetin temel niteliklerine ve genel ahlaka saygıya davet ediyoruz.

Bizler aşağıda imzası olan barolar olarak; kamu barışını bozucu, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, merhum başkanın hatırasını aşağılayan yayını şiddetle kınadığımızı, hukuki mücadelesini hak, hukuk ve adalet adına yürüten Manisa Barosunun yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz."

