Manisa Belediyesi Yeni Akit ve Zekeriya Say için harekete geçti!

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından Yeni Akit gazetesi ve Haber Müdürü Zekeriya Say hakkında sosyal medya paylaşımları ve haber içerikleri nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından Yeni Akit ve Haber Müdürü Zekeriya Say'ın paylaşımlarıyla ilgili harekete geçti.
Kaza gününde "Ferdi Zeyrek çarpıldı" şeklinde başlık atan Yeni Akit ve evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümünün ardından cenaze gününde yaptığı paylaşımlarla büyük tepki toplayan Yeni Akit Haber Müdürü Zekeriya Say hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
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