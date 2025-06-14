Manisa Belediyesi Yeni Akit ve Zekeriya Say için harekete geçti!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Manisa Belediyesi Yeni Akit ve Zekeriya Say için harekete geçti!

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından Yeni Akit ve Haber Müdürü Zekeriya Say'ın sosyal medya paylaşımları ve internet sitesi içerikleri nedeniyle hukuki süreç başlattığını açıkladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından Yeni Akit gazetesi ve Haber Müdürü Zekeriya Say hakkında sosyal medya paylaşımları ve haber içerikleri nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.

Akit TV binası önüne siyah çelenk bırakıldıAkit TV binası önüne siyah çelenk bırakıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından Yeni Akit ve Haber Müdürü Zekeriya Say'ın paylaşımlarıyla ilgili harekete geçti.

manisa.jpg

Kaza gününde "Ferdi Zeyrek çarpıldı" şeklinde başlık atan Yeni Akit ve evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümünün ardından cenaze gününde yaptığı paylaşımlarla büyük tepki toplayan Yeni Akit Haber Müdürü Zekeriya Say hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Ferdi Zeyrek'in kızı sosyal medyadan isyan etti. 'Size soruyorum'Ferdi Zeyrek'in kızı sosyal medyadan isyan etti. 'Size soruyorum'

Son Haberler
Gazze'deki ablukanın kırılması için Mısır'a giden 40 aktivist alıkonuldu
Gazze'deki ablukanın kırılması için Mısır'a giden 40 aktivist alıkonuldu
Netanyahu: İran, saldırılara karşılık verecek
Netanyahu: İran, saldırılara karşılık verecek
Düğün eğlencesi felakete dönüyordu
Düğün eğlencesi felakete dönüyordu
İsrailliler füze yağmuruna karşı marketlere akın etti
İsrailliler füze yağmuruna karşı marketlere akın etti
Manisa Belediyesi Yeni Akit ve Zekeriya Say için harekete geçti!
Manisa Belediyesi Yeni Akit ve Zekeriya Say için harekete geçti!