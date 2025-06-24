Manisa Belediyesi'nden boğulma riskine karşı uyarı

Kaynak: ANKA
Manisa Belediyesi'nden boğulma riskine karşı uyarı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların serinlemek amacıyla tarımsal sulama ve hayvan içme suyu (HİS) göletlerine girmesinin hayati risk taşıdığını söyleyerek uyarıda bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, göletlerin yüzmeye uygun yapılar olmadığına dikkati çekerek, bu alanlardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Yapılan açıklamada, "Kazı tipi ve toprak dolgu şeklinde inşa edilen bu göletlerin dip kısımlarında balçık ve çamur birikmektedir. Bu da suya giren kişilerin hareket kabiliyetini kısıtlayarak boğulmalara neden olabilmektedir" denildi.

Geçmiş yıllarda benzer yapılarda üzücü olayların yaşandığını hatırlatan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can güvenlikleri için bu tür alanlardan uzak durmaları gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, bu risklere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla göletlerin çevresine uyarı tabelaları yerleştirildiği de ifade edildi.

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