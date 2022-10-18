Manisa Besot 2 işçi alacak

Manisa Besot bünyesine 2 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, köpek eğitmeni ve veteriner hizmetleri işçisi alınacak.
Son başvuru tarihi 24 Ekim 2022 olarak açıklandı.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
20 yaşından büyük olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
En az ilkokul mezunu olmak,
Sabık kaydı olmamak.
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