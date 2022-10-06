Manisa Besot işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Manisa Besot, zabıta memuru olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
Adaylar CV’leriyle ilanda ye alan adresten başvuru yapabilir.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Manisa merkezde ikamet etmek
30 yaşını doldurmamış olmak
Erkeklerde en az 1.67 boy, kadınlarda en az 1,60 boy
Boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması gerek
En az önlisans mezunu olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
En az B sınıfı ehliyeti olmak
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