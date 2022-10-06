Manisa Besot işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Manisa Besot, zabıta memuru olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Adaylar CV’leriyle ilanda ye alan adresten başvuru yapabilir.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Manisa merkezde ikamet etmek

30 yaşını doldurmamış olmak

Erkeklerde en az 1.67 boy, kadınlarda en az 1,60 boy

Boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması gerek

En az önlisans mezunu olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

En az B sınıfı ehliyeti olmak