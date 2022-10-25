﻿Manisa Besot işçi alacak

Manisa Besot bünyesine 4 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, şoför alınacak.
Son başvuru tarihi 31 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Soma ve Turgutlu ilçesinde ikamet etmek,
45 yaşından gün almamış olmamak,
En az ilkokul mezunu olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
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