Manisa Besot işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Manisa Besot, elektrik teknisyeni olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
İlan için son başvuru tarihi 11 Kasım 2022 olarak açıklandı.
Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Alanında tecrübeli olmak
Meslek liselerinin elektrik bölümünden mezun olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
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