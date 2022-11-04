Manisa Besot işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Manisa Besot, elektrik teknisyeni olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

İlan için son başvuru tarihi 11 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Alanında tecrübeli olmak

Meslek liselerinin elektrik bölümünden mezun olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak