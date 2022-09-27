Manisa Besot personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Manisa Besot, temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak.

Mülakat yer ve saati ile ilgili şartları karşılayan adaylara bilgi verilecek.

Başvuru sırasında belge istenmeyecek. Başvurular ilanda belirtilen adrese yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Yasadışı ideolojik amaçlı faaliyetlere anarşi ve terör eylemlerine herhangi bir suretle karışmamış veya katılmamış olmak

Manisa merkezde ikamet etmek

Askerliğini yapmış olmak veya muaf olmak

En az ilköğretim mezunu olmak