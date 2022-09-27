Manisa Besot personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Manisa Besot, temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak.
Mülakat yer ve saati ile ilgili şartları karşılayan adaylara bilgi verilecek.
Başvuru sırasında belge istenmeyecek. Başvurular ilanda belirtilen adrese yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Yasadışı ideolojik amaçlı faaliyetlere anarşi ve terör eylemlerine herhangi bir suretle karışmamış veya katılmamış olmak
Manisa merkezde ikamet etmek
Askerliğini yapmış olmak veya muaf olmak
En az ilköğretim mezunu olmak
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