Manisa BESOT personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı BESOT bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 persenel alınacak.
1 kepçe operatörü ve 4 fayans işçisi alınacağı duyuruldu.
Adaylar başvurularını 8 Kasım 2022 tarihinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı e-posta adresine elektronik olarak yapacaklardır.
ORTAK BAŞVURU ŞARTLARI
Türk vatandaşı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkûm olmamak,
Askerlikle ilişiği bulunmamak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak şartları aranmaktadır.
OPERATÖR ALIMI İÇİN
Alanında tecrübeli olmak,
Operatörlük belgesine sahip olmak.
KARO, FAYANS VE BETON PARKE İŞÇİSİ ALIMI İÇİN
Alanında tecrübeli olmak.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.