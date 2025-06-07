Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hastaneye kaldırıldı! Durumu ağır

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde geçirdiği kazada elektrik akımına kapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde yaşanan talihsiz bir kazada elektrik akımına kapıldı. Başkan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Durumunun ağır olduğu aktarıldı.

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Ferdi Zeyrek, bugün evinde yaşanan bir elektrik çarpması kazası sonucu hastaneye kaldırıldı. İlk bilgilere göre olay, sabah saatlerinde elektrik akımına maruz kalan Zeyrek’in bilinci kapalı halde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

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