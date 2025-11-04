Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in Yunusemre ilçesindeki evinin havuzunda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek müşteki olarak yer aldı. Soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında işlem yapıldı, Yunusemre Belediyesi’nde görevli M.S. ve Ö.T. için de soruşturma izni talep edildi.

Deliller, bilirkişi raporları ve ifadeler doğrultusunda asli ve tali kusurlu olduğu belirlenen 10 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede, Zeyrek’in havuzdaki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği, eşi Nurcan Zeyrek’in de eşini kurtarmaya çalışırken yaralandığı belirtildi.

Olayla ilgili havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan ve montajlama işlemlerini gerçekleştiren N.B. ile havuz motoru tamircisi H.İ. tutuklu olarak yargılanacak.

"2 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI"

Tutuksuz yargılanacak diğer şüpheliler ise; site görevlisi A.E., havuz bakım ve temizliğinden sorumlu Y.Ö., motor bobinaj firması sahibi H.A., elektrik dağıtım firması görevlisi M.E., yapı denetim firmasında görevli denetçi mühendisler R.A., H.Ş. ve M.Ç., müteahhit firma yetkilisi M.G.

Şüphelilerin, “taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

NE OLMUŞTU?

6 Haziran 2025 akşamı Yunusemre ilçesindeki evinin havuzunda meydana gelen olayda, Ferdi Zeyrek havuzun makine odasındaki arızayı kontrol ederken elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da hayatını kaybetti. Eşini kurtarmaya çalışan Nurcan Zeyrek ise yaralandı.

Olay sonrası gözaltına alınan Y.Ö. ve A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra havuzun inşasında görev alan Z.M., N.B., H.İ. ve M.Y.P. gözaltına alındı; bu isimlerden Z.M., N.B. ve H.İ. tutuklandı.

Bilirkişi raporunda kusurlu bulunmayan Z.M., 27 Eylül’de tahliye edildi.