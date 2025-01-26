Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: Uğur Mumcu, aradan geçen karanlık yıllara karşın eserleriyle bizleri aydınlatmaya devam ediyor

Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu ölümünün 32'nci yılında, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunus Emre ve Şehzadeler belediyeleri ile Atatürkçü Düşünce Derneği Manisa Şubesi iş birliğiyle düzenlenen programla anıldı. Program, Uğur Mumcu’nun ismi verilen Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sahnesi’nde yapıldı. Programa; eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Atatürkçü Düşünce Derneği Manisa Şubesi Başkanı Hamza Kopal, siyasi parti temsilcileri ile yurttaşlar katıldı. Anma programı öncesinde protokol üyeleri, Uğur Mumcu’nun isim tabelasının ve Gürsel Gökçe’nin hazırladığı "Sönmeyen Işık: Uğur Mumcu" isimli fotoğraf sergisinin açılışını yaptı. Program, Uğur Mumcu Sahnesi’nde yapılan belgesel gösterimi ve söyleşilerle devam etti.

"ONLARI UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ"

Programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, büyük bedellerle, benzeri görülmemiş mücadeleyle, halkın azim ve kararlılığıyla kazanılan bu ülkeyi koruyup kollamak için canı pahasına gözünü kırpmadan ölüme gidenler olduğunu hatırlatarak “Bugün o kahramanların başında gelen, demokrasi, adalet ve özgürlük mücadelesi veren, kalemiyle karanlığa ışık tutan Uğur Mumcu’yu anmak için bir aradayız. 32 yıl önce bu toprakların yetiştirdiği en cesur gazetecilerden birini maalesef kaybettik. Uğur Mumcu’yu saygı, özlem ve minnetle anıyorum. 32 yıl önce gerçekleşen hain saldırıyla yalnızca Uğur Mumcu’yu değil, aynı zamanda hakikatin peşinden koşan, bunları ilke edinmiş, düşüncesiyle ve bağımsız Türkiye hedefiyle yola çıkmış bir neferimizi kaybettik. Mumcu, aradan geçen karanlık yıllara karşın eserleriyle, fikirleriyle ve mücadele azmiyle bizleri aydınlatmaya devam ediyor. Uğur Mumcu’yu ve onunla birlikte bu topraklarda bağımsızlık, özgürlük ve adalet için mücadele eden tüm demokrasi şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Onları unutmadık, unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Laik ve demokratik cumhuriyeti, basın özgürlüğünü savunmanın, yalnızca bir siyasi duruş değil, aynı zamanda bu ülkenin aydınlık geleceği için bir zorunluluk olduğunu dile getiren Başkan Zeyrek, bu mücadelenin en önemli temsilcilerinden birinin Uğur Mumcu olduğunu hatırlattı. Zeyrek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Ocak ayında aldıkları karara dikkat çekerek, “Sahnemizin ismini Cumhuriyet Halk Partisi’nin önergesi ile ‘Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’ olarak değiştirdik. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Uğur Mumcu’nun bu güzel şehirde anılması, buna vesile olmak, bizlere ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne nasip oldu” diye konuştu.

Başkan Zeyrek ayrıca 24 Ocak’ta hayatını kaybeden Türk siyasetinin önemli isimlerinden İsmail Cem’i ve Gaffar Okkan’ı da saygıyla andığını belirtti. Açılış konuşmasının ardından anma programı "Kurşunun Kırdığı Kalemler" isimli video gösterimi ve Uğur Mumcu’nun özgürlük, adalet ve aydınlanma mücadelesini simgeleyen fotoğrafının sahneye taşınması ile devam etti. Katılımcılar, Mumcu’nun anısını onurlandırmak için sahneye karanfil bıraktı.

"BİR İNSANIN ONURU ANCAK BÖYLE ANLAŞILABİLİR"

Programda Nebil Özgentürk’ün Uğur Mumcu Belgeseli de gösterildi. Gösterimin ardından Nebil Özgentürk, Uğur Mumcu ile ilgili anekdotlar aktardı. Özgentürk, Uğur Mumcu’yu ilk kez Manisa’da tanıdığını söyleyerek, “1987 yılında SODEP Genel Başkanı Erdal Bey’i izliyorduk. Çanakkale’den çıkmışız, Manisa’da konaklayıp Fethiye’ye gideceğiz. Yukarı çıktık, nasıl neşeli, nasıl güzel bir yürek. Burada tanıdım ve onun dayanışmacı ruhunu, yürek zenginliğini gördüm. Biz bugün Uğur Mumcu için toplandıysak, Türkiye’nin dört bir yanında pek çok Uğur Mumcu anması yapılıyorsa, bir insanın onuru ancak böyle anlaşılabilir” ifadelerini kullandı.

Okan Toygar’ın yönettiği "Uğur Mumcu’lu Günler" isimli söyleşide, Cumhuriyet Halk Partisi önceki genel başkanlarından gazeteci yazar Altan Öymen, Mumcu'ya ilişkin konuştu. Öymen, sahneye Uğur Mumcu’nun adının verilmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, “32 yıl geçti öldürüleli. Daha ileri yaşlara geldikçe insanlar unutuluyor, tanıyanlar azalıyor. Ama Uğur da bu giderek artıyor. Önceden Ankara'da tören yapılırdı. Bir matem duruşu yapıldıktan sonra konuşma olurdu orada. Ama bugün Türkiye'nin birçok yerinde saygıyla, sevgiyle ve şükranla anılıyor. Bu sefer yaygınlaşmanın hızlandığını da gördüm. Salonlara adının konulmasıyla Uğur Mumcu bugün Türkiye'nin en fazla tanınan, şükran duyulan insanlarından olarak anılmaya devam ediyor” diye konuştu.

"KATLİAMIN PERDE ARKASI AYDINLATILMADI"

Eren Aysan’ın yönetimindeki Aydınlanma Devrimi ve Uğur Mumcu başlıklı söyleşide konuşan gazeteci yazar Zeynep Oral, Uğur Mumcu’nun toplumu uyardığı için herkesten önce öldürüldüğünü dile getirerek, “Bugün yaşadıklarımızı, hepimizden önce gördü. O yüzden öldürüldü. Metin Göktepe, Hrant Dink, Muammer Aksoy, Abdi İpekçi, bizlere öncü oldukları için öldürüldüler. Öldürenler belki yakalandı ama katliamın perde arkası aydınlatılmadı. Tetiği çeken yakalandı, ama katliamın arkasındaki karanlık aydınlatılmadıkça, adalet yerini bulmadıkça acımız dinmeyecek. Hepsinin üstü örtüldü, pislikler ortaya çıkmasın ki anayasa çiğnenebilsin diye” dedi.

Daha önceki yıllarda Akhisar’da Uğur Mumcu’yu andıklarını söyleyen gazeteci yazar Miyase İlknur ise “Manisa’yı alırız, orada da yaparız demişlerdi. Hayaldi, gerçek oldu. Öğrenciyken gazeteden bakar, takip eder, Uğur Mumcu nerede konuşuyorsa oraya giderdim. Abdi İpekçi ölüm yıldönümü söyleşilerinde dinledim hep. Ama onun ölüm yıldönümü söyleşisinde olacağımı hiç bilemezdim. Uğur Mumcu ile iki kez konuştum, yaptığım iki söyleşi nedeniyle tebrik etmek için aramıştı. Sevinçten eve nasıl gittim bilmiyorum” diye konuştu.