Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'ten yapılan hizmetlere ilişkin bilgilendirme

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde geride kalan bir yıllık görev süresi boyunca yapılan hizmetler ve çalışmalara ilişkin meclis üyelerini bilgilendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Bir yıl boyunca hemşehrilerimizin gönlüne dokunmaya, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla Manisa’nın her köşesine hizmet ulaştırmaya çalıştık” diye konuştu.

Başkan Zeyrek yönetiminde yapılan Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı’nda meclis üyeleri tarafından gündem maddeleri oylanarak karara bağlandı. Mecliste açılış konuşmasını yapan Başkan Zeyrek, zorlu ve mücadele ile geçen bir yılı geride bıraktıklarını, Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak Ramazan Bayramı arifesinde çok büyük kayıp yaşadıklarını söyledi.

Başkan Zeyrek, “Çalışma arkadaşım, kardeşim, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanımız Güney Temiz’i genç yaşta, ani bir kalp krizi sonucu kaybettik. Güney kardeşimize bir kez daha Allah’tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

2 ton suyu 1 TL’ye indirilmesi, kartlı sayaç zorunluluğunun kaldırılması, Kent Lokantası, Halk Ekmek büfeleri, Halk Mandıra gibi verdikleri birçok sözü yerine getirdiklerinin altını çizen Başkan Zeyrek, şunları kaydetti:

“HEMŞEHRİLERİMİZİN GÜVENİNDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE SİZLERLE BİRLİKTE BİR YIL BOYUNCA ÇOK ÇALIŞTIK”

“Evde Bakım Hizmetleri, Hoş Geldin Bebek, Anne Kart gibi sosyal hayata dokunacak ve ülkemizin bu denli ekonomik krizde olduğu günlerde vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak projelere imza atan bir sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirdik. Yıllardır ötelenen ve görmezden gelinen altyapıda 69 yeni proje yaptık. 215 kilometre yeni altyapı hattı, bin branşman değişimi gibi çok sayıda projemizle 500 binden fazla kişiye temiz içme suyu ve altyapı hizmeti götürdük. 300 kilometre dere temizliğiyle yıllardır görmezden gelinen ve yağışlarda sorun yaratan derelerden çöpleri temizledik, taşkın sorunlarına kalıcı önlemler aldık. Sürdürülebilir çevre için 50 bin ton katı atığı bertaraf ettik. Teknolojik ve verimli üretim, kooperatiflere destek ve 565 ton tohum desteğiyle çiftçimizin yanında olduk. Cumhuriyet Kavşağı ve Malta Otoparkı ile şehrimizin trafikle ilgili ihtiyaçlarına çare olmaya çalıştık. Toplu taşımada devrim niteliğinde çalışma yaptık. Sefer sayılarını artırdık, bekleme süresini azalttık. Girişimlerimizle Manisa-İzmir arası ulaşımı 150 TL’den 100 TL’ye indirildi. Dijital ve akıllı şehir vizyonuyla dijital belediyeciliği, çok sayıda uygulamayı hayata geçirdik. Hemşehrilerimizin güveninden aldığımız güçle sizlerle birlikte bir yıl boyunca çok çalıştık, önemli işlere imza attık. Ama daha yolun çok başındayız. Yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var. Manisa’mızın her köşesine dokunmaya, oy veren ya da vermeyen ayrımı yapmadan 1,5 milyon hemşehrimize hak ettiği hizmeti getirmeye devam edeceğiz.”

“SALİHLİ’DE KENT LOKANTASI VE HALK MANDIRA ŞUBEMİZİ AÇIYORUZ”

Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinin ardından Sarıgöl’e de üç adet Halk Ekmek büfesi kazandırdıkları bilgisini veren Zeyrek, “Bu hafta Akhisar ilçemizde de Halk Ekmek projemizi hayata geçiriyoruz. En kısa zamanda Alaşehir, Soma ve Turgutlu ilçelerimize de Halk Ekmek’i getireceğiz. Yarın da Salihli ilçemizde, Kent Lokantası ve Halk Mandıra şubemizi açıyoruz. Salihli’mize hayırlı uğurlu olsun. Soma, Sarıgöl, Akhisar, Turgutlu, Kuşlubahçe ve Muradiye de Kent Lokantası ve Halk Mandıraları açacağız” ifadelerini kullandı.

485. ULUSLARARASI MANİSA MESİR MACUNU FESTİVALİ

Yüzlerce yıllık gelenek olan, hem Türkiye’yi hem de Manisa’yı uluslararası alanda tanıtan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin bu sene 485’incisinin yapılacağını hatırlatan Başkan Zeyrek, “Bu yıl 485’inci kez kutlayacağımız Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalimiz, geleneksel mesir karma töreni ile başladı. 22-27 Nisan tarihlerinde düzenleyeceğimiz bu köklü festival, yalnızca geleneksel mesir saçımı ile sınırlı kalmayacak. Kültür, sanat, spor ve gastronomi alanında sunacağımız zengin içeriklerle şehrimizin uluslararası bilinirliğini artırmayı hedefliyoruz. Buradan sizleri ve tüm halkımızı bu köklü festivalimize sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.

YOL ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Zeyrek, “Baharı karşıladığımız bu güzel dönemde, asfalt sezonu için de hazırlıklarımızı tamamladık. İlçelerimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda ihtiyaç duyulan yerlerde ve Büyükşehir Belediye’mize ait yol ağında, 700 kilometre sathi kaplama, 60 kilometre de sıcak asfalt çalışmamız da yapılacak. Şimdiden hayırlı olsun. Bu yıl içerisinde 600 bin metrekare kilit parke taşı yapımını programımıza aldık ve ihale sürecini başlattık. İhtiyaç duyulan noktalarda parke taşı döşeme çalışması yapacağız” diye konuştu.

Geçen hafta yaşanan don olayına da değinen Zeyrek, şöyle konuştu:

“ÜRETİCİMİZİ KORUMAK, TOPRAĞIMIZA SAHİP ÇIKMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR”

“Don riskine karşı erken önlem alınabilmesi için ‘Manisa için Tarım’ uygulamamız üzerinden kayıtlı çiftçilerimize uyarılar gönderdik. Bu sistem sayesinde geçtiğimiz hafta, 15 ilçemizdeki 199 mahalleye yönelik don uyarısı yaptık. Dijital teknolojinin tarıma entegrasyonunu artırmakta ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu, bu olay bir kez daha gösterdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, bu tür doğal afetlere karşı hem erken uyarı sistemlerini yaygınlaştırmak hem de zarar gören üreticilerimize yönelik destek mekanizmalarını hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu felaketten etkilenen tüm üreticilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu zorlu süreçte yalnız olmadıklarını bilmelerini istiyorum. Üreticimizi korumak, toprağımıza sahip çıkmak boynumuzun borcudur.”

“BENİM DİLİM PROJESİ İLE ÜCRETSİZ HİZMET VERİYORUZ”

Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların her zaman yanında olduklarını kaydeden Ferdi Zeyrek, “İşitme engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik önemli bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. İşitme engelli vatandaşlarımızın günlük hayatlarında ve resmi işlemlerinde karşılaştıkları iletişim engellerini ortadan kaldırmak amacıyla geliştirdiğimiz ‘Benim Dilim’ Projemizle randevu sistemiyle ücretsiz işaret dili tercümanlığı hizmeti sunuyoruz” dedi.

Zeyrek, Muradiye’de hayata geçirilecek altyapı, atık su arıtma tesisi ve Kırkağaç Gelenbe Mahallesi kanalizasyon, içme suyu hattı ve içme suyu deposunu kapsayan Dünya Bankası destekli dev projede çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR’İN KREDİ NOTU “AAA”

Encümen üyeleri ve ihtisas komisyonları üyelerinin belirlendiği toplantıda 2024 Mali Yılı Faaliyet Raporu da görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi. Geride kalan bir yıllık sürede hayata geçirilen projeleri ve mali başarıları anlatan Başkan Zeyrek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından alınan kredi notunun bir adım yukarı taşınarak, 2024 yılı ulusal kredi notunun yatırım yapılabilir seviyenin üst basamağı olan ‘AAA’ olarak açıklandığını dile getirdi.

31 Mart 2024’te yapılan seçimlerin ardından parti rozetlerini bir kenara bırakarak yeni bir Manisa vizyonu için adımlar atmaya başladıklarını belirten Başkan Zeyrek, şunları aktardı:

“ALINAN HER KARAR HERKESİN SÜZGECİNDEN GEÇTİ”

“Parti veya bize oy veren-vermeyen ayırımı yapmadan 1,5 milyon Manisalı hemşehrime hak ettikleri hizmeti getirmek için uğraştık. Göreve geldikten sonra Manisa için bir ilki gerçekleştirdik; yeni yönetim anlayışımızı içeren manifestomuzda bir çağrıda bulunduk, iddia ortaya koyduk. Gelin bu kenti birlikte yönetelim, dedik. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde yaptığımız hizmetlerde ortak aklı her zaman masamızın ortasına koyduk. Sorunun paydaşları kimse, bu paydaşlarla birlikte şehrimizi yönetmeye özen gösterdik. Bir yıl boyunca çıktığımız sokaklarda, gezdiğimiz kahvelerde, parklarda, bahçelerde sohbet ettiğimiz vatandaşlarımız yaptığımız hizmetlerden ve bu şekilde kendilerini paydaş yapmamızdan çok mutlu. Geçtiğimiz bu süreçte, Manisa’mıza yaptığımız tüm hizmetlerden dolayı sizlere teşekkür bir borç bilirim. Bir yılda 14 birleşimde bin 18 oybirliği, 98 oy çokluğu ile Manisa’mız için geleceğimiz için kararlar aldık. Komisyonlarımız bu işin sadece görev olmadığının bilinci ile Manisa’mız için oldukça yoğun emek harcadılar. Alınan her karar herkesin süzgecinden geçti. Ortak akılla daha güzel bir Manisa için çalıştık. Yeni yönetim anlayışımızda şeffaflık, adalet, hakkaniyet, sürdürülebilirlik ilkeleri var. 2024 Faaliyet Raporu bir önceki dönem meclisince onaylanan 2020-2024 Stratejik Planın son dönemine ilişkin olsa da 9 aylık süreçte bizlerin imzası var. Manisa için görevi devraldığımızda 3 bin 881 olan çalışma arkadaşlarım bugün 4 bin 220 kişi. Özellikle memur eliyle görülmesi gereken hizmetler için önümüzdeki günlerde 80 devlet memuru alımı da yapıyoruz. Çalışanların mutlu olduğu, birlikte çalışmaktan keyif aldığı bir belediye olmak için önce emeklerinin karşılıklarını aldıkları mali iyileştirmeler yaptık.”

Araç ve iş makinesi parkını geliştirmeye başladıklarını söyleyen Başkan Zeyrek sözlerini, şöyle sürdürdü:

“İŞE KOYULDUĞUMUZDA MAKİNELERİN NE KADAR YETERSİZ OLDUĞUNU FARK ETTİK”

“Gerek öz kaynaklarımız, gerekse hibelerle elde ettiğimiz 27 yeni iş makinasını araç parkımıza dahil ettik. 2025 yılının ilk aylarında 85 adet iş makinesi daha aldık. 1986’dan araç ve iş makinalarının bulunduğu envanterimizin büyük bir kısmı ekonomik ömrünü tamamlamış durumdaydı. Hizmet veremez haldeydik. 2025 bütçemize bu eksikten dolayı 2 milyar 56 milyon liralık araç ekipman için yer ayırdık. Geçtiğimiz 4 ayda da bunun birçok kısmını satın alarak hizmet verebilir hale başlıyoruz. İtfaiye ekipmanında gerçekten çok gerideydik. 14 Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir’inde yaptığımız itfaiye toplantısında üzülerek söylüyorum ki Manisa Büyükşehir Belediyesi 14’üncü sıradaydı. Bununla birlikte çalışmalarımızla 20 adet yeni itfaiye aracımızı envanterimize kattık.”

Mali yıl içinde ödenek yetersizlikleri nedeniyle 895 milyona yakın ek ödenek oluşturduklarını aktaran Başkan Zeyrek, şunları dile getirdi:

“983 MİLYON LİRA GELİR FAZLAMIZ VAR”

“Yıl sonunda yaklaşık olarak 8,8 milyar lira gelir, 7,8 milyar lira gider gerçekleşti. 983 milyon lira gelir fazlamız var. Bu gelir fazlası tesadüfün eseri değildi. Artık israftan kaçınan, ihaleleri açık yapan, hak etmediği şekilde ihale alanlara Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kapılarını kapatan bir anlayış var. 9 ay içerisinde 983 milyon lirayı kasamızda tutar hale geldik. Açık ihaleyi kendimize düstur bildik. Doğrudan temin veya diğer ihale kapsamlarından kaçar bir belediye olduk. Açık ihale ile birlikte hem rekabeti arttırmak hem hak edene hak ettiği şekilde vermek ve bunu tüm şeffaflığı ile Manisalı hemşehrilerimizle internet sitesinden paylaşmayı kendimize görev edindik. Önümüzdeki yıllarda mali disiplin adına uyguladığımız bu yöntemle daha da tasarruf eden, artık kendi kendine dönebilen bir belediye haline gelmek istiyoruz.”

Tarımsal alanda Agrospil, enerji sektörü için Manisa Enerji, bilişim ve inovasyon alanında Spiltech, kültür-sanat-turizm alanında Spilyum’u kurduklarını ve şirket sayısını 9’a çıkardıklarını söyleyen Başkan Zeyrek, şu bilgileri verdi:

“Şirketlerimizle birlikte şehrimizin değerlerini daha çok ortaya çıkartacak, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yapı oluşturduk. Bilgi ve veri sistemlerimizin dijitalleşmesi ile her geçen gün kayıp kaçağın önüne geçiyoruz. Denetimlerimiz daha düzenli, daha sık, tekrarlayan ve hantallaşan işleri süreç yönetimi ile sadeleştiriyoruz. Bu da hizmet maliyetlerinin düşmesine ve daha çok yatırım yapmamıza imkan sağlıyor. Bu yıl kalite belgelerimizi tamamlayıp, Avrupa ve ülkemizde verilen mükemmellik ödülleri için Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak artık biz de varız, diyorum. Mali disiplinin sağlanması, açık ve şeffaf yönetim anlayışının benimsenmesi uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings tarafından alınan kredi notumuzu bir adım yukarı taşıdı. 2024 yılı ulusal kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin üst basamağı olan ‘AAA’ olarak açıklandı. Manisa’mıza ait her kaynak bizim için çok kıymetli. Halkımızın bize emanet ettiği her kuruşa sahip çıkmak ve bunun hesabını verebilmek bizim için olmazsa olmaz bir şeydir.”

“BU HİZMETLERİ YAPARKEN HER AY 100 MİLYONA YAKIN BORÇ ÖDEDİK”

Bir yılda hayata geçirilen çalışmaları tek tek sıralayan Zeyrek, “Bunlar sadece bir yıl içinde hayata geçirdiğimiz çalışmalar. Şunu unutmamak lazım ki bu hizmetleri yaparken İller Bankası’ndan gelen paralarda azalmalar vardı. 2,4 milyar lira Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin borcu vardı. Bu hizmetleri yaptık ve her ay 100 milyona yakında borç ödemeyi kendimize görev edindik. Bunları yaparken her kuruşa sahip çıktık. Görev süremiz boyunca hizmet etmeye ve Manisalı hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Bu kararlarda yanımda olduğunuz için Manisa’mıza hizmet etmekte yol arkadaşlığı ettiğiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nda, Sarıgöl ilçe merkezinde bulunan Kent Meydanı’nın isminin Ulu Önder Atatürk’ün hatırası olarak Atatürk Kent Meydanı ismiyle değiştirilmesi önerisi sunuldu. Oylamanın ardından Sarıgöl ilçe merkezinde bulunan Kent Meydanı’nın isminin Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.