Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Manisa Büyükşehir Belediyesi 25 personel alacak. Personeller geçici süreli kadroda görev yapacaklar.

Adaylar başvurularını 2 – 4 Kasım 2022 tarihleri arasında Yarhasanlar Mahallesi 2319 Sokak No:12/A K:2 Şehzadeler/Manisa adresine yapacaklardır.

1 sayaç okuma işçisi, 1 sayaç açma kapama elemanı, 2 elektrik teknisyeni, 1 makine teknisyeni, 2 arıtma tesisi işletme operatörü, 1 çevre mühendisi, 2 kanal ve ızgara işçisi, 9 su arıza işçisi, 1 motor araç tamircisi, 3 şoför ve 2 kepçe, kazıcı-yükleyici operatörü alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

Sayaç Okuma İşçisi alımı için

En az Lise mezunu olmak, 20 – 45 yaş arasında olmak,

A2 veya B sınıfı ehliyete sahip olmak,

Alaşehir ilçesinde ikamet ediyor olmak.

Sayaç Açma Kapama Elemanı alımı için

En az Ortaokul mezunu olmak,

20 – 45 yaş arasında olmak,

A2 veya B sınıfı ehliyete sahip olmak,

Şehzadeler veya Yunusemre ilçesinde ikamet ediyor olmak.

Elektrik, Makine Teknisyeni alımı için

Meslek Lisesi Elektrik bölümü mezunu olmak,

20 – 45 yaş arasında olmak,

Tercihen mesleği ile ilgili tecrübeye sahip olmak.

Arıtma Tesisi İşletme Operatörü alımı için

21 – 40 yaş arasında olmak.

Çevre Mühendisi alımı için

İlgili bölüm Lisans mezunu olmak,

20 – 45 yaş arasında olmak,

Tercihen mesleği ile ilgili tecrübeye sahip olmak.

Kanal ve Izgara İşçisi alımı için

En az İlkokul mezunu olmak,

21 – 45 yaş arasında olmak,

Gördes veya Salihli ilçesinde ikamet ediyor olmak.

Su Arıza İşçisi alımı için

En az Ortaokul mezunu olmak,

20 – 44 yaş arasında olmak,

Merkez başvurusu için Şehzadeler veya Yunusemre ilçesinde, diğer ilçeler için başvuru yapılan ilçelerde ikamet ediyor olmak.

Motor Araç Tamircisi alımı için

Meslek Lisesi Motorlu araçlarla iligli bölümlerden mezun olmak,

20 – 40 yaş arasında olmak,

Şehzadeler veya Yunusemre ilçesinde ikamet ediyor olmak,

En az B sınıfı ehliyete sahip olmak.

Şoför alımı için

En az İlkokul mezunu olmak,

E (C) sınıfı ehliyete, SRC2, SRC4 ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak,

21 – 50 yaş arasında olmak,

Şehzadeler, Yunusemre veya Ahmetli ilçesinde ikamet ediyor olmak

Kepçe, Kazıcı-Yükleyici Operatörü alımı için

En az İlkokul mezunu olmak,

G sınıfı ehliyete ve Psikoteknik belgelesine sahip olmak,

21 – 50 yaş arasında olmak,

Şehzadeler, Yunusemre veya Kula ilçesinde ikamet ediyor olmak