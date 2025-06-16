Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu

Geçirdiği elektrik kazası sonrası yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yerine bugün saat 15.00’te olağanüstü toplanan Meclis'te, yapılan oylama sonucunda Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi.

Geçirdiği elektrik kazası sonrası yaşamını yitiren Başkan Ferdi Zeyrek’in ardından büyükşehir yönetimi için başlatılan süreçte, Cumhuriyet Halk Partisi meclisteki 61 üyesiyle açık ara çoğunluğu bulunduruyordu. AKP aday çıkarmama kararı oylamanın ilk turda sonuçlanmasına neden oldu.

Seçime tek aday olarak giren CHP’li Besim Dutlulu, yapılan oylamada büyükşehir belediye başkanlığı görevine oy çokluğuyla seçildi.

BESİM DUTLULU KİMDİR?

Besim Dutlulu, 29 Eylül 1979 yılında Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya geldi. Annesi ve babası da eczacı olan Besim Dutlulu'nun babası Ahmet Dutlulu, 1994-1999 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nden Akhisar belediye başkanlığı yapmıştı.

İlk öğretimini Akhisar'da tamamlayan Dutlulu daha sonra İzmir'de yatılı okulda eğitimini bitirdi. Lise eğitiminin ardından Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde lisans eğitimine devam eden Dutlulu buradan 2005 yılında mezun olarak Akhisar'da bulunan ailesinin eczanesini işletmeye başladı. Üniversiteden mezun olduğu yıl eşi Özge Dutlulu ile evlendi. 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan Dutlulu, bir süre Manisa Eczacı Odası'nın Akhisar İlçe Başkanlığı görevini de yürüttü.

Besim Dutlulu, 24 Ekim 2018 tarihinde 2019 Türkiye yerel seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanlığı aday adaylığını açıkladı. Altı aday adayı arasında yapılan eğilim yoklaması sonrası en yüksek oyu alan Besim Dutlulu, Akhisar belediyesi başkanlığı için yapılacak seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olmuştu.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen 2019 Türkiye yerel seçimlerine Millet İttifakı'nın adayı olarak giren Besim Dutlulu, yapılan seçim sonrası oyların %55.41'ini (61.001 oy) alarak Akhisar'ın belediye başkanı olarak seçilmişti.