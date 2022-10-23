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Manisa Büyükşehir Belediyesi BESOT işçi alacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi BESOT bünyesine personel alınacak.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 09:07
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Manisa Büyükşehir Belediyesi BESOT işçi alacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi BESOT işçi alacak
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Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, 4 şoför alınacak.

Adaylar başvurularını 26 - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı e-posta adresine Online olarak yapacaklardır.

ŞARTLAR

Türk vatandaşı olmak,

18 – 45 yaş arasında olmak,

En az İlkokul mezunu olmak,

En az D sınıfı sürücü belgesine, SRC2 ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkûm olmamak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak şartları aranmaktadır.

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