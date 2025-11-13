Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 15 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye okul çantaları ve temel kırtasiye malzemelerinden oluşan setler ulaştırıldı. Eğitim desteklerinin yıl boyunca farklı projelerle devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Hiçbir öğrencimizin temel bir ihtiyaçtan mahrum kalmaması her zaman önceliğimiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik destek programını hayata geçirdi. Bu kapsamda başlatılan 15 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti dağıtımlarında sona yaklaşıldı.

Sosyal Projeler ve Gençlik Şube Müdürü Müjde Günderen, dağıtım sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu’nun vizyonu doğrultusunda, eğitim destek paketleri kapsamındaki diğer çalışmalarımızı da yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

''HİÇBİR ÖĞRENCİMİZİN TEMEL İHTİYAÇLARINDAN MAHRUM KALMAMASI ÖNCELİĞİMİZDİR''

Dutlulu, desteğe ilişkin, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimine yapılan yatırım, bir kentin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır. Hiçbir öğrencimizin temel bir ihtiyaçtan mahrum kalmaması her zaman önceliğimizdir. Bu kapsamda, hızlıca başlattığımız 15 bin adet çanta ve kırtasiye seti desteği ile ailelerimizin üzerindeki yükü bir nebze olsun hafifletmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gördüğümüz memnuniyet ifadeleri, attığımız adımın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Biz sadece bu paketlerle kalmayacağız. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitimde başarıyı desteklemek adına yıl boyunca farklı projelerimizle öğrencilerimizin ve ailelerimizin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize başarılı ve sağlıklı bir eğitim yılı dilerim" ifadelerini kullandı.

Destekten yararlanan vatandaşlardan bazıları ise Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu hizmetten duydukları memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

-Hülya Akyıldız: "Sadece eşim çalışıyor, ben çocuklarımla ilgileniyorum. Besim Başkanımızın desteği için çok teşekkür ederiz. İnternet üzerinden başvurduk, bizi aradılar ve destek paketini kapımıza kadar getirdiler. Çok memnunuz."

-Nurcan Öztürk: "Kiracıyım, asgari ücretle çalışıyorum. Bir senede bu kadar yardımsever bir yaklaşım görüyorum, çok mutluyum. Belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Her konuda yardımcı olmaya çalışıyorlar."