Manisa Emniyetinden sıkı denetim

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak uygulama gerçekleştirildi.

397 şahsın sorgulandığı uygulamada 182 araç incelenirken 20 araca çeşitli maddelerden toplamda 165 bin 523 TL idari trafik para cezası uygulandı. Öte yandan 24 şahsa kabahatler kanunu gürültü maddesinden toplam 33 bin 744 TL idari para cezası uygulandı, 1 araç sürücüne de alkollü araç kullanmaktan adli işlem yapıldı.