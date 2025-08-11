Manisa Emniyetinden sıkı denetim

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manisa Emniyetinden sıkı denetim

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada yasalara uymayan şahıslara cezai işlem yapıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak uygulama gerçekleştirildi.

397 şahsın sorgulandığı uygulamada 182 araç incelenirken 20 araca çeşitli maddelerden toplamda 165 bin 523 TL idari trafik para cezası uygulandı. Öte yandan 24 şahsa kabahatler kanunu gürültü maddesinden toplam 33 bin 744 TL idari para cezası uygulandı, 1 araç sürücüne de alkollü araç kullanmaktan adli işlem yapıldı.

Manisa Emniyetinden sıkı denetim

Manisa Emniyetinden sıkı denetim

Manisa Emniyetinden sıkı denetim

Manisa Emniyetinden sıkı denetim

Manisa Emniyetinden sıkı denetim

Son Haberler
Bretton Woods: Türkiye’yi dönüştüren küresel proje
Bretton Woods: Türkiye’yi dönüştüren küresel proje
Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi yola çıkıyor
Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi yola çıkıyor
Ünlü popçu Zeynep Bastık’ın deniz keyfi! Kızlarla tekne partisi: “Dünya Güzellerim” paylaşımı
Ünlü popçunun deniz keyfi! Kızlarla tekne partisi
Milli kuruluşların temsilcilerinden Erzurum'da açılım tiyatrosuna sert tepki
Milli kuruluşların temsilcilerinden Erzurum'da açılım tiyatrosuna sert tepki
1946 Devalüasyonu: Cumhuriyetin etkisini koruyan ekonomik depremi
1946 Devalüasyonu: Cumhuriyetin etkisini koruyan ekonomik depremi