Manisa eski milletvekili Abdullah Akarsu hayatını kaybetti

Mustafa TEMİZ / MANİSA

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Akarsu, 3 Mayıs 2025 akşam saatlerinde Manisa Şehir Hastanesi’nde vefat etti. 72 yaşında hayatını kaybeden Akarsu’nun vefat haberi, memleketi Demirci’de büyük üzüntü yarattı.

Merhum Abdullah Akarsu’nun cenazesi, 4 Mayıs 2025 Pazar günü ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Demirci İlçe Mezarlığı’na defnedilecek.

ABDULLAH AKARSU KİMDİR?

1953 yılında Manisa’nın Demirci ilçesinde dünyaya gelen Abdullah Akarsu, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. Uzun yıllar serbest eczacılık yaptıktan sonra 1995 yılında Anavatan Partisi’nden (ANAP) 20. Dönem Manisa Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. 24 Aralık 1995 - 18 Nisan 1999 tarihleri arasında yasama faaliyetlerinde bulundu.

Evli ve bir çocuk babası olan Akarsu, orta düzeyde İngilizce bilmekteydi.