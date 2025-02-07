Manisa FK Birama Toure'yi renklerine bağladı

Kaynak: İHA
Manisa FK Birama Toure'yi renklerine bağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, tecrübeli orta saha oyuncusu Birama Toure’yi kadrosuna kattı

Manisa Futbol Kulübü, dış transferde Fransa Ligue 1 takımlarından Montpellier forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Birama Toure ile yarım sezon kiralık olarak sözleşme imzaladı.

TAKIMA KATKI SUNMAK İSTİYORUM

İmza törenine Manisa FK Sportif Direktörü Serkan İşyapan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Birama Toure, "Öncelikle Türkiye’de ve Manisa’da olduğum için mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Manisa Futbol Kulübü ile başarılar elde etmek için buradayım. En kısa sürede görev alıp takımıma katkı sunmak istiyorum" dedi.

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BIRAMA TOURE KİMDİR?

Manisa Futbol Kulübü'nün yeni transferi Birama Toure, 6 Haziran 1992 yılında Mali’de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Fransa ekibi AS Beauvais takımında başlayan Toure, burada sergilediği başarılı performansla Nantes’a transfer oldu.

Nantes’ta yükselişini sürdüren tecrübeli orta saha 2016-2017 sezonunda Belçika’nın önemli kulüplerinden biri olan Standard Liege'ye imza attı. Auxerre formasıyla da top koşturan Toure, 2023-2024 sezonunda Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Riyadh takımına transfer oldu. 2024-2025 sezonun ilk yarısında Fransa Ligue 1 ekibi Montpellier forması giyen Toure, kariyerinde 415 resmi maça çıktı ve 13 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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