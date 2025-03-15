Manisa FK evinde rahat nefes aldı

1’inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü evinde Pendikspor'u 2-0 yenerek rahat nefes aldı. Siyah-beyazlılar her iki yarıda da Minchev'in golleriyle galibiyete uzandı. Bu sonuçla Manisa temsilcisi 37 puana yükselirken, Pendikspor 40 puanda kaldı.

24’üncü dakikada Manisa FK atağında rakip yarı alanın ortasında topla buluşan Muhammed pasını sol kanatta bulunan Fofana’ya bıraktı. Fofana sol kanattan taşıdığı topla son çizgiye indi, ortasında ceza sahası içinde topa yüklenen Minchev kafa şutuyla topu ağlara gönderdi ve galibiyet golünü attı.

58’inci dakika Pendikspor atağında rakip alanda sağ köşe bayrağına yakın bir noktada topla buluşan Topalli sol ayağıyla ortasını ceza sahası içine açtı. Eze’nin kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

74’üncü dakikada Fofana’nın soldan ceza sahasına içerisine taşıdığı topu arka direğe pasında topla buluşan Minchev topu ağlara göndererek farkı 2’ye çıkarttı.