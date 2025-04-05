Manisa FK evinde yıkıldı

Trendyol 1. Lig’in 32. haftasında düşme hattındaki Manisa Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği Ankara Keçiörengücü karşısında 1-0 öne geçtiği mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

41. dakikada Oğuz'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası çizgisinde topla buluşan Diallo önündeki boşluğu iyi değerlendirerek sol çaprazdan topu ağlarla buluşturdu. 1-0

44. dakikada Traore'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diouf, Ensar ile ikili mücadelesinde düşüp kalktıktan sonra kaleci Alperen'i de yanıltarak topu boş kaleye gönderdi. 1-1



60. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahası içine kadar kadar giden Ezeh'in vuruşunda, kaleci Alperen ayağıyla uzanarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

74. dakikada Uğur'un pasına hareketlenerek ceza sahası içine giren Ezeh'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Alperen'in solundan ağlara gitti. 1-2

90+3. dakikada orta sahadan aldığı topla Manisa FK ceza sahasına kadar ilerleyen Camara'nın şutunda kaleci Alperen, meşin yuvarlağı kurtardı.

