Manisa FK, Malatya'da gol oldu yağdı!

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Manisa FK, konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 6-0 mağlup etti.
Manisa FK'nın gollerini 33'üncü dakikada Oktay Gürdal, 44'üncü dakikada Moryke Fofana, 55 ile 59'uncu dakikalarda Daniel Ramirez, 71'inci dakikada Georgi Minchev ve 74'üncü dakikada Bartu Göçmen kaydetti.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
33. dakikada Manisa FK’da kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken topu Oktay kafa vuruşuyla ağlara gitti. 0-1
44. dakikada Oğuz’un derinlemesine pasıyla ceza sahası içinde topu alan Fofana, kalecinin solundan ağlara gönderdi. 0-2
54. dakikada sol kanattan gelişen Manisa FK atağında Fofana’nın ceza sahası içine çevirdiği topu, Ramirez plase vuruşla ağlarla buluşturdu. 0-3
57. dakikada Oğuz’un ceza sahası içine taşıdığı topu alan Muhammed ara pasıyla Ramirez’e aktardı. Ramirez düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4
71. dakikada sağ kanatta atağa çıkan Oğuz’un, kaleci Muhammed Salik’i geçerek ceza sahası içine yaptığı ortada iyi yükselen Minchev kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-5
73. dakikada Oğuz’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Bartu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-6