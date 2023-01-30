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Levent Eriş'in görevine son verildi

Manisa FK, sezon başında göreve getirilen teknik direktör Levent Eriş ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 22:17
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Manisa FK’da Levent Eriş ile yollar ayrıldı

Levent Eriş'in görevine son verildi
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Manisa Futbol Kulübü’nde teknik direktör Levent Eriş ile yollar ayırıldı. 

Eriş'le yönetim kurulunun yaptığı görüşmede karşılıklı olarak anlaştıkları açıklandı

Levent Eriş, “Ben Manisa’da şampiyonluklar yaşadım. Bu kent benim için çok kıymetli. Manisa Futbol Kulübü’yle de yollarımızın ayrılması gerekiyordu. Burayı ben her zaman çok seviyorum” dedi.

Bu sezon başında Manisa FK’nın başına geçen 60 yaşındaki çalıştırıcı, 20 lig maçında 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

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