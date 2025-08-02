Manisa FK'dan imza şov! Ligue 1'den tecrübeli golcü geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Manisa FK'dan imza şov! Ligue 1'den tecrübeli golcü geldi

Manisa FK, Fransa Ligue 1 ekibi Angers ile sözleşmesi sona eren Lois Diony'i renklerine bağladı.

Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Ege temsilcisi Fransa Ligue 1 ekibi Angers ile sözleşmesi sona eren tecrübeli golcü Lois Diony'i de renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon Bandırmaspor'da kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki Fransız oyuncu çıktığı 20 maçta 6 gol, 1 asislik performans sergilemişti.

TOPLU İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Lois Diony'nin yanı sıra Bekir Yılmaz, Eray Ataseven, Fırat İnal, Vedat Karakuş, Burak Süleyman, Jonathan Lindseth ve Bobby Adekanye ile anlaşma sağlayan Manisa FK önümüzdeki günlerde yeni transferler için toplu imza töreni düzenlemeyi planlıyor.

Son Haberler
Ünlü gazeteciden Fenerbahçe tüyoları! Üç oyuncudan biri Kerem Aktürkoğlu
Ünlü gazeteciden Fenerbahçe tüyoları! Üç oyuncudan biri Kerem Aktürkoğlu
Ardahan'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Ardahan'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
İznik’te yağmur sonrası feci kaza! Önce duvara sonra araca çarptı
İznik’te yağmur sonrası feci kaza! Önce duvara sonra araca çarptı
Fenerbahçe Semedo ve Skriniar'ın lisanslarını çıkarttı!
Fenerbahçe Semedo ve Skriniar'ın lisanslarını çıkarttı!
Koşu yapan sporcuya tüp kamyonu çarptı
Koşu yapan sporcuya tüp kamyonu çarptı