Manisa FK'dan imza şov! Ligue 1'den tecrübeli golcü geldi

Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Ege temsilcisi Fransa Ligue 1 ekibi Angers ile sözleşmesi sona eren tecrübeli golcü Lois Diony'i de renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon Bandırmaspor'da kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki Fransız oyuncu çıktığı 20 maçta 6 gol, 1 asislik performans sergilemişti.

TOPLU İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Lois Diony'nin yanı sıra Bekir Yılmaz, Eray Ataseven, Fırat İnal, Vedat Karakuş, Burak Süleyman, Jonathan Lindseth ve Bobby Adekanye ile anlaşma sağlayan Manisa FK önümüzdeki günlerde yeni transferler için toplu imza töreni düzenlemeyi planlıyor.