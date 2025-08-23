Manisa FK’lı oyuncu milli takıma çağrıldı

U18 Millî Takımının 2-8 Eylül tarihleri arasında Çekya'da katılacağı Vaclav Jezek Turnuvası aday kadrosu açıklandı. Manisa FK’lı milli futbolcu Osman Kahraman da aday kadroya davet edilen oyuncular arasında yer aldı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

U18 Millî Takı, Vaclav Jezek Turnuvası'nda İsviçre, Meksika ve İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlılar, 2 Eylül Salı günü Çekya'ya gitmek üzere İstanbul'dan hareket edecek.

Manisa FK’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Manisa Futbol Kulübümüzü, şehrimizi ve ülkemizi gururla temsil edecek olan Milli futbolcumuz Osman Kahraman’a Ay-yıldızlı formamız altında başarılar diliyoruz"