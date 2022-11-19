Manisa Gölmarmara Turizm işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Manisa Gölmarmara Turizm, sosyal yardım inceleme görevlisi ve büro elemanı olarak istihdam etmek üzere 2 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 – 40 yaş arasında olmak
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
KPSS P3 puan türünden 60 puan almış olmak
En az B sınıfı sürücü ehliyeti olmak
Çalışmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus kayıt örneği
İkametgah
3 adet fotoğraf
KPSS sonuç belgesi
Ehliyet
Sağlık raporu
Adli sicil ve arşiv kaydı
Diploma fotokopisi
Terhis belgesi
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