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Manisa Gölmarmara Turizm işçi alacak

Manisa Gölmarmara Turizm, sosyal yardım inceleme görevlisi ve büro elemanı olarak istihdam etmek üzere 2 personel alacak. Son başvuru tarihi 25 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 13:04
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Manisa Gölmarmara Turizm işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Manisa Gölmarmara Turizm, sosyal yardım inceleme görevlisi ve büro elemanı olarak istihdam etmek üzere 2 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 – 40 yaş arasında olmak

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

KPSS P3 puan türünden 60 puan almış olmak

En az B sınıfı sürücü ehliyeti olmak

Çalışmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus kayıt örneği

İkametgah

3 adet fotoğraf

KPSS sonuç belgesi

Ehliyet

Sağlık raporu

Adli sicil ve arşiv kaydı

Diploma fotokopisi

Terhis belgesi

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