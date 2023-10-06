MANİSA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 06 Ekim 2023 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.

MANİSA

İCRA DAİRESİ

2023/5175 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/5175 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, MURADİYE Mahalle/Köy, 154 Ada, 2 Parsel, E Blok Zemin+1 Kat 2 No'lu B.B. Dubleks meskene ait tüm özellikler yukarıdaki linkteki ilanımızda mevcuttur.

Adresi : Manisa İli Yunusemre İlçesi Muradiye Mahallesi 13. Sokak No:4 Doğapark Villaları E2 Blok Zemin+1 Kat Dubleks Mesken Yunusemre / MANİSA

Yüzölçümü : 185 m2

Arsa Payı : 1876/48000

Kıymeti : 5.300.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 10:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/11/2023 - 10:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 - 10:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 10:23

03/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.