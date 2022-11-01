Manisa Manulaş mühendis alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Manisa Manulaş, elektronik mühendisi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
İlan için son başvuru tarihi 13 Kasım 2022 olarak açıklandı.
Başvuru esnasında belge istenmeyecek.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
40 yaşından gün almamış olmak
Üniversite mezunu olmak
Askerliğini yapmış veya muaf olmak
Manisa Merkez’de ikamet etmek
Elektrikli ve hibrit araçlar hakkında bilgi sahibi olmak
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