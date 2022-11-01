Manisa Manulaş mühendis alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Manisa Manulaş, elektronik mühendisi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

İlan için son başvuru tarihi 13 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Başvuru esnasında belge istenmeyecek.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

40 yaşından gün almamış olmak

Üniversite mezunu olmak

Askerliğini yapmış veya muaf olmak

Manisa Merkez’de ikamet etmek

Elektrikli ve hibrit araçlar hakkında bilgi sahibi olmak