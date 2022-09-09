Manisa Sarbel işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Manisa Sarbel, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 6 işçi alacak.
İlan için son başvuru tarihi 13 Eylül 2022 olarak duyuruldu.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
18 yaşını doldurmuş olmak
Herhangi bir sağlık sorunu olmamak
Manisa ili Saruhanlı ilçesinde ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Fotoğraflı özgeçmiş
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