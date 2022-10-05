Manisa Sarıgöl Belediyesi 15 işçi alacak

Manisa Sarıgöl Belediyesi bünyesine 15 işçi alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, çöp toplama ve temizlik işçisi alınacak.
Son başvuru tarihi 11 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Sarıgöl ilçesinde ikamet etmek,
Başvuruşlar şehsen yapılacak.
GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Adli sicil belgesi
İkametgah,
Diploma,
Sağlık raporu.
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