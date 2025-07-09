Manisa Sarıgöl’de çıkan yangın Uşak’a kadar geldi! Ev tahliyelerine başlandı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle Uşak'ın Eşme ilçesi sınırlarına yayılan yangında, alevler yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı.

Eşme ilçesine bağlı Eşmetaş Mahallesinde 15 ev ile Sandal Mahallesindeki 5 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangının söndürülmesi için müdahaleler yoğun şekilde sürdürülüyor.

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İhbarlar üzerine bölgeye, çok sayıda arazöz, iş makinesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Eşme Belediye'sine bağlı ekipler, 4 helikopter ve 3 uçak sevk edildi.

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Havanın kararmasıyla, hava müdahalesi durdululurken karadan müdahale ise devam ediyor

BİR YANGIN DA AĞABEY KÖYÜ'NDE ÇIKTI

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Öte yandan, Eşme ilçesine bağlı Ağabey köyü yakınlarında bulunan bir ormanlık alanda da yangın çıktı. Çıkan yangına karadan müdahale devam ediyor.

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Burada devam eden yangında ise Ağabey köyüne bağlı Sandal Mahallesi'nde 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

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